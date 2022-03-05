"Нафтогаз" призвал международные сервисные компании прекратить работу в России

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании уже заявили о выходе из российских газодобывающих проектов. НАК "Нафтогаз Украины" призывает последовать их примеру "большую четверку" нефтесервисных компаний Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Как отметили в пресс-службе, выход международных компаний из российских проектов значительно ослабит технологический потенциал российской нефтегазодобывающей отрасли.

Вместе с финансовыми, трейдинговыми и другими санкциями, которые уже применяют правительства и отдельные компании разных стран, это ослабит доминирующее положение страны-агрессора на европейском газовом рынке. А это критически важно не только для защиты Украины, против которой Россия развязала беспрецедентную открытую войну, но и для безопасности всей Европы.

Как заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, природный газ является одним из главных видов оружия в войне, которую развязала Россия против Украины.

"Нельзя допустить дальнейшего укрепления этого оружия. Мы благодарны мировому сообществу, которое наконец поставило точку на "Северному потоку-2. Мы также поддерживаем быструю и единственно верную реакцию BP, Shell, Equinor, Exxon, TotalEnergies, которые выразили свою поддержку Украине и в ответ на ничем не оправданную агрессию России сворачивают свои энергетические проекты в этой стране", - сказал он.

Витренко уверен, что этим же путем должны пойти все другие международные компании, задействованные в нефтегазовых проектах России и разделяющие цивилизованные европейские ценности.

"Сегодня природный газ является оружием против Украины, завтра он может стать оружием против всего мира", - добавил он.