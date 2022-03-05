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Українською кров'ю не пахне? Кулеба шокований купівлею Shell нафти з Росії

Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув британсько-нідерландській компанії Shell за купівлю російської нафти в умовах агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис дипломата в Twitter.

"Мені доповіли, що Shell вчора таємно купив російську нафту. Одне запитання до Shell: хіба російська нафта не пахне українською кров'ю для вас?" – заявив Кулеба.

Очільник МЗС також вкотре звернувся до свідомих людей у різних куточках планети. Головний заклик міністра – від транснаціональних корпорацій потрібно вимагати розриву ділових відносин із РФ.

Shell придбав партію російської нафти непублічно напередодні за рекордну низьку ціну – 28,5 доларів за барель. Компанія купила вантаж в трейдера Trafigura Group з умовою доставки, тобто Shell не доведеться займатися транспортуванням.

До слова, раніше "Нафтогаз" закликав міжнародні сервісні компанії покинути російський ринок.

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МЗСShell НафтаВторгнення Росії до України