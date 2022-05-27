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Украинские бойцы уничтожили дивизию оккупантов в Харьковской области, - журналист

Фото: украинской бойцы уничтожили дивизию оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные уничтожили позицию 98 воздушно-десантной дивизии оккупантов на границе Харьковской области. Погибли более 40 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

Против российских военных наши бойцы применили артиллерийский удар.

Среди потерь оккупантов:

  • более 43 погибших военнослужащих;
  • 18 раненых.

"Большинство из погибших - солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ", - пишет журналист.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области сегодня ведутся интенсивные бои против оккупантов. Российские военные пытаются возобновить наступление на Славянск.

Также вчера, 26 мая, наши бойцы сбили два вражеских БПЛА у границы с Россией.

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