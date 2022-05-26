ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили два российских беспилотника в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 26 мая 2022 13:13
ВСУ сбили два российских беспилотника в Харьковской области Фото: ВСУ сбили два российских беспилотника в Харьковской области (24tv)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 мая в Харьковской области, недалеко от границы с Россией, были сбиты два вражеских БПЛА. Речь идет о летательных аппаратах типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как информирует издание со ссылкой на штаб обороны Харькова, беспилотники сбили около 11:30.

"Горожане массово сообщали о звуках взрывов - это сработали системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, по обновленным данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российские войска потеряли уже 502 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

йсь

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины