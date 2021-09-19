В украинской армии внедрили более 300 стандартов НАТО

По его словам, значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции составляет внедрения практик, принципов и стандартов НАТО.

"На сегодня уже введены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - уточнил Павелко.

Он также отметил, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (ЕОР). Это дает возможность для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

"Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих", - добавил он.