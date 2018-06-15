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Интервью

Украинскому активисту Балуху стало плохо на суде в Крыму

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 14:11
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Ранее подконтрольный Кремлю "суд" допросил бывшую жену Балуха

В Раздольненском "суде" аннексированного Россией Крыма сегодня, 15 июня, украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Ранее подконтрольный Кремлю "суд" допросил бывшую жену Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

1 июня в МИД Украины сообщили о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Балуха.

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Теги публикации: Крым, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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