Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українському активісту Балуху стало погано на суді в Криму

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 14:11
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Раніше підконтрольний Кремлю "суд" допитав колишню дружину Балуха

В Роздольненському "суді" анексованого Росією Криму сьогодні, 15 червня, українському активісту Володимиру Балуху стало погано під час судового засідання, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Раніше підконтрольний Кремлю "суд" допитав колишню дружину Балуха Наталю.

Наталія Балух пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

1 червня в МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха.

Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв'язнів Країни-учасниці ООН просять Гутерріша обговорити з Путіним політв'язнів
Теги публікації: Крим, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся