Українському активісту Балуху стало погано на суді в Криму

Раніше підконтрольний Кремлю "суд" допитав колишню дружину Балуха

В Роздольненському "суді" анексованого Росією Криму сьогодні, 15 червня, українському активісту Володимиру Балуху стало погано під час судового засідання, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Раніше підконтрольний Кремлю "суд" допитав колишню дружину Балуха Наталю.

Наталія Балух пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

1 червня в МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха.