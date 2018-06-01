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В МИД Украины сообщили о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Балуха

НовостиОбщество    01.06.2018 - 17:31
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

МИД призывает Россию немедленно освободить Балуха

Здоровье украинского активиста Владимира Балуха, которого арестованы на территории оккупированного Крыма подконтрольным Россией судом, значительно ухудшилось. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.

"Значительно ухудшилось здоровья Владимира Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19 марта. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины", - написала Беца.

Напомним, ранее в МИД сообщали,что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенных Владимира Балуха, который содержится в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя.

Недавно в Европейском союзе призвали немедленно освободить всех украинских граждан, незаконно задержанных в оккупированном Крыму и на территории России. В частности, речь идет о Балуха и украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в Москве.

Отметим, политзаключенный продолжает бессрочную голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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