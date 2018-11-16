В украинском сегменте Интернета доминируют три ресурса, - исследование

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У мировых интернет-гигантов не осталось реальных конкурентов в Украине

Список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, в октябре 2018 года возглавляют Google, Youtube и Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты регулярного исследования компании Factum Group Ukraine, которое инициировала Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

Ежедневная доля Google составляет 66%, Youtube - 43%, Facebook - 32%.

Далее с большим отрывом идут Ukr.net (13%), Vkontakte (14%), Olx.ua (13%), Privatbank (12%), Yandex (11%), Instagram (10%), Odnoklassniki (9%).

Исследование Opinion Software Media проводится Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ с 2010 года на основе панели из 5000 тысяч интернет-пользователей.

Напомним, что по данным исследования компании Factum Group Ukraine, количество регулярных-интернет пользователей в Украине в октябре 2018 года составляет 63% населения (20,8 млн человек). При этом количество регулярных интернет-пользователей практически не меняется с начала 2016 года, находясь в пределах ошибки выборки исследования.

Отметим, по данным Госстата, потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года выросли в 2,57 раза, при этом цены на услуги связи выросли всего в 1,47 раза.