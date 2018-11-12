Госстат сообщил, что больше всего подорожало в Украине за последние восемь лет

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Статистическое ведомство подготовил справку по инфляции в Украине за последние годы

Потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года выросли в 2,57 раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего за этот период подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - в 5,15 раза, а также алкогольные напитки, табачные изделия - в 3,38 раза и транспорт - в 3,22 раза.

www.ukrstat.gov.ua

За последние восемь лет продукты питания в Украине выросли в цене в 2,21 раза.

www.ukrstat.gov.ua

По официальным данным Госстата, инфляция за последние годы (декабрь к декабрю) составила: 2011 год: 4,6%, 2012 год - -0,2%, 2013 год - 0,5%, 2014 год - 24,9%, 2015 год - 43,3%, 2016 год - 12,4%, 2017 год - 13,7%.

Напомним, что потребительские цены в Украине в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. С начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).