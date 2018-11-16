ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В українському сегменті Інтернету домінують три ресурси, - дослідження

Новини » Телеком & IT    16.11.2018 - 13:26
В українському сегменті Інтернету домінують три ресурси, - дослідження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У світових інтернет-гігантів не залишилося реальних конкурентів в Україні

Список популярних доменів, що відвідуються українськими користувачами, в жовтні 2018 року очолюють Google, Youtube і Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати регулярного дослідження компанії Factum Group Ukraine, яка ініціювала Інтернет-асоціація України (Інау).

Щоденна частка Google становить 66%, Youtube - 43%, Facebook - 32%.

Далі з великим відривом йдуть Ukr.net (13%), Vkontakte (14%), Olx.ua (13%), Privatbank (12%), Yandex (11%), Instagram (10%), Odnoklassniki (9%).

В українському сегменті Інтернету домінують три ресурси, - дослідження

Дослідження Opinion Software Media проводиться Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУз 2010 року на основі панелі з 5000 тисяч інтернет-користувачів.

Нагадаємо, що за даними дослідження компанії Factum Group Ukraine, кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні в жовтні 2018 року становить 63% населення (20,8 млн чоловік). При цьому кількість регулярних інтернет-користувачів практично не змінюється з початку 2016 року, перебуваючи в межах помилки вибірки дослідження.

Відзначимо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 рази, при цьому ціни на послуги зв'язку зросли в 1,47 рази.

Проникнення інтернету в Україні зупинилося на рівні близько 65% Українці витрачають на продовольчі товари більше половини доходів, - Держстат
Новини України інтернетисследованиеопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся