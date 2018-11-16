В українському сегменті Інтернету домінують три ресурси, - дослідження

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У світових інтернет-гігантів не залишилося реальних конкурентів в Україні

Список популярних доменів, що відвідуються українськими користувачами, в жовтні 2018 року очолюють Google, Youtube і Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати регулярного дослідження компанії Factum Group Ukraine, яка ініціювала Інтернет-асоціація України (Інау).

Щоденна частка Google становить 66%, Youtube - 43%, Facebook - 32%.

Далі з великим відривом йдуть Ukr.net (13%), Vkontakte (14%), Olx.ua (13%), Privatbank (12%), Yandex (11%), Instagram (10%), Odnoklassniki (9%).

Дослідження Opinion Software Media проводиться Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУз 2010 року на основі панелі з 5000 тисяч інтернет-користувачів.

Нагадаємо, що за даними дослідження компанії Factum Group Ukraine, кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні в жовтні 2018 року становить 63% населення (20,8 млн чоловік). При цьому кількість регулярних інтернет-користувачів практично не змінюється з початку 2016 року, перебуваючи в межах помилки вибірки дослідження.

Відзначимо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 рази, при цьому ціни на послуги зв'язку зросли в 1,47 рази.