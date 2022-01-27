У украинского спутника "Сич" возникли проблемы на орбите: что известно

Вследствие утраченной устойчивой связи, специалистам не удалось обеспечить своевременное построение штатной ориентации спутника.

"Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает лишь отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом", - пишет пресс-служба.

Это, со своей стороны, привело к негативному влиянию на энергобаланс спутника. Специалисты самостоятельно перезагрузили аппарат и перевели его в энергосберегающий режим. Уже во время последующих сеансов отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

В течение следующих одного-двух месяцев положение спутника станет благоприятным для обновления его электроэнергии и перевода ориентации в штатную.