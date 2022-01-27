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В українського супутника "Січ" виникли проблеми на орбіті: що відомо

Автор: Сергій Пишкін

Український супутник "Січ-2-1" внаслідок ряду зовнішніх чинників не міг встановити стійкий зв'язок з Землею. Фахівці перевели його в енергозберігальний режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу конструкторського бюро "Південне".

Внаслідок втраченого стійкого зв’язку, фахівцям не вдалося забезпечити своєчасну побудову штатної орієнтації супутника.

"Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом", - пише пресслужба.

Це, зі свого боку, призвело до негативного впливу на енергобаланс супутника. Фахівці самостійно перезавантажили апарат й перевели його в енергозберігальний режим. Вже під час наступних сеансів відмов бортової апаратури не виявлено.

Протягом наступних одного-двох місяців положення супутника стане сприятливим для поновлення його електроенергії й переведення орієнтації до штатної.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 13 січня відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30" з американського космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Попередньо його планували запустити ще 10 січня.

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