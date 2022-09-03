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Из украинского порта вышло еще одно судно с продовольствием

Фото: из украинских портов не смогли отплыть 8 судов с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В украинских портах из-за непогоды ожидают отправления 9 судов с продовольствием, однако в субботу, 3 сентября, отплыл один корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе в портах Украины ожидали отправления 9 судов, а отплыл 1 корабль", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о том, что морской торговый порт "Южный" возобновил обработку грузов.

Также напомним, что Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

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Одессапорт