Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для бедных стран
Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швеции.
"Операция направлена на поддержку экономики страны и, следовательно, ее независимости, а также на поддержку выполнения соглашения об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Швеция финансирует расходы на закупку и транспортировку по меньшей мере 40 000 тонн пшеницы морским путем из Украины", - говорится в сообщении.
Министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция таким образом хочет помочь облегчить и без того огромные человеческие страдания, которые российская агрессия усугубила для миллионов людей, страдающих от голода в других частях мира.
"Это позволит снизить острый риск голодания. Это также укрепляет экономику Украины и независимость страны", - подчеркнула она.
До российского вторжения Украина была крупным экспортером зерна. Миллионы тонн зерна застряли в Украине в результате российского вторжения, что имеет серьезные последствия для экономики Украины и для и без того острого голодного кризиса во всем мире. 50 миллионов человек в 45 странах сейчас находятся на грани голода.
Напомним, ранее замминистра экономики Тарас Качка сообщил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в том числе металл.