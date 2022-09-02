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Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для бедных стран

Новина українською →
Стокгольм, Пятница 02 сентября 2022 11:11
Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для бедных стран Фото: Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для бедных стран (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швеции.

"Операция направлена на поддержку экономики страны и, следовательно, ее независимости, а также на поддержку выполнения соглашения об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Швеция финансирует расходы на закупку и транспортировку по меньшей мере 40 000 тонн пшеницы морским путем из Украины", - говорится в сообщении.

Министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция таким образом хочет помочь облегчить и без того огромные человеческие страдания, которые российская агрессия усугубила для миллионов людей, страдающих от голода в других частях мира.

"Это позволит снизить острый риск голодания. Это также укрепляет экономику Украины и независимость страны", - подчеркнула она.

До российского вторжения Украина была крупным экспортером зерна. Миллионы тонн зерна застряли в Украине в результате российского вторжения, что имеет серьезные последствия для экономики Украины и для и без того острого голодного кризиса во всем мире. 50 миллионов человек в 45 странах сейчас находятся на грани голода.

Напомним, ранее замминистра экономики Тарас Качка сообщил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в том числе металл.

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