Из украинского порта вышло еще одно судно с продовольствием

В украинских портах из-за непогоды ожидают отправления 9 судов с продовольствием, однако в субботу, 3 сентября, отплыл один корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе в портах Украины ожидали отправления 9 судов, а отплыл 1 корабль", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о том, что морской торговый порт "Южный" возобновил обработку грузов.

Также напомним, что Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.