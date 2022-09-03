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З українського порту вийшло ще одне судно з продовольством

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Одеса, Субота 03 вересня 2022 14:51
З українського порту вийшло ще одне судно з продовольством Фото: з українських портів не змогли відплисти 8 суден з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В українських портах через негоду очікують відправлення 9 суден з продовольством, проте в суботу, 3 вересня, відплив один корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами в регіоні в портах України очікували відправлення 9 суден, а відплив 1 корабель", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про те, що морський торговельний порт "Південний" відновив обробку вантажів.

Також нагадаємо, що Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для голодуючих країн. Влада також оплатить доставку пшениці з України.

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