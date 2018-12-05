Украинского политзаключенного Панова этапировали в оккупированный Крым, - родные

Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Пока что остается неизвестным причина перемещения политзаключенного

Мать украинского политзаключенного, фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова сообщила, что ее сын был этапирован в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что эту информацию также подтверждает брат украинского политзаключенного Игорь Кателянец.

В данное время остается неизвестным по какому процессуальному действию было совершено перемещение Панова. Родственники и адвокат украинца пока не имеют никакой возможности выйти с ним на связь, поскольку он находится на карантине.

Отметим, ФСБ РФ обвинило Евгения Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца обвинили и в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд России оставил в силе приговор "диверсанту" Панову. Верховный суд РФ огласил решение по апелляции и оставил в силе назначенный приговор к 8 годам лишения свободы, о пересмотре приговора Панову просили как защита, так и обвинение.