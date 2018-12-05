Українського політв'язня Панова етапували в окупований Крим, - рідні

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Поки що залишається невідомою причина переміщення політв'язня

Мати українського політв'язня, фігуранта справи "українських диверсантів" Євгена Панова повідомила, що її син був етапований до СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крым.Реалии.

Повідомляється, що цю інформацію також підтверджує брат українського політв'язня Ігор Кателянець.

В даний час залишається невідомим за якою процесуальною дією було скоєно переміщення Панова. Родичі та адвокат українця поки не мають ніякої можливості вийти з ним на зв'язок, оскільки він перебуває на карантині.

Зазначимо, ФСБ РФ звинуватило Євгена Панова у "приготуванні диверсії в Криму у складі диверсійної групи". Крім того, українця і звинуватили в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд Росії залишив у силі вирок "диверсанту" Панову. Верховний суд РФ оголосив рішення по апеляції і залишив в силі призначений вирок до 8 років позбавлення волі, про перегляд вироку Панову просили як захист, так і обвинувачення.