В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

В Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

В Киеве до конца суток 25 октября 2018 года ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В столице в ближайший час с удержанием до конца суток 25 октября порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае сильного ветра киевлянам советуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и ЛЭП, избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 25 октября, ожидается резкая смена погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом.

Вместе с тем, как сообщала народный синоптик Наталка Диденко, в пятницу, 26 октября, начнется переходный период от холода к теплу. А в субботу и воскресенье ожидается потепление до +22 градусов тепла. В столице, по прогнозу синоптика, будет прохладно и ветрено, но уже в субботу - воскресенье существенно потеплеет по всей территории Украины.