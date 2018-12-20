У украинского политзаключенного Гриба начала прогрессировать болезнь

Фото: Павел Гриб (twitter.com/usuprun)

Болезнь Павла Гриба прогрессирует, ему грозит внутреннее кровотечение

Болезнь удерживаемого в России украинского политзаключенного Павла Гриба прогрессирует. Об этом сообщил отец заключенного Игорь Гриб, обнародовав результаты медицинских обследований сына, передает РБК-Украина.

Заключение о состоянии здоровья Гриба на основании результатов, проведенных в консультативно-диагностическом центре г. Ростов-на-Дону, составил профессор медицинских наук Василий Притула. Согласно документу, Павлу грозит внутреннее кровотечение, которое может стать угрозой для его жизни.

В частности, у украинца зафиксировано эрозивный гастит, увеличение селезенки и расширение селезеночной вены до 10 см. Кроме того, в крови снижен уровень лейкоцитов и зафиксировано еще ряд отклонений от нормы.

"Эти данные подтверждают наличие у Гриба П.И. появление цирроза печени и снижения свертывающей функции крови", - указано в заключении.

Также профессор Притула добавляет, что с учетом условий пребывания украинца в СИЗО ему грозит внутреннее кровотечение, язва желудка, что критически опасным для его здоровья.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Ранее Украина подавала ходатайство с правилом 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу.