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В українського політв'язня Гриба почала прогресувати хвороба

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 00:36
В українського політв'язня Гриба почала прогресувати хвороба
Фото: Павло Гриб (twitter.com/usuprun)

Хвороба Павла Гриба прогресує, йому загрожує внутрішня кровотеча

Хвороба утримуваного в Росії українського політв'язня Павла Гриба прогресує. Про це повідомив батько ув'язненого Ігор Гриб, оприлюднивши результати його медичних обстежень, передає РБК-Україна.

Висновок щодо стану здоров'я Гриба на підставі результатів, проведених в консультативно-діагностичному центрі м. Ростов-на-Дону, написав професор медичних наук Василь Притула. Згідно з документом, Павлу загрожує внутрішня кровотеча, яка може стати загрозою для його життя.

Зокрема, в українця зафіксовано ерозивний гастит, збільшення селезінки та розширення селезінкової вени до 10 см. Крім того, у крові знижено рівень лейкоцитів та ще низку відхилень від норми.

"Ці дані підтверджують наявність у Гриба П.І. появу цирозу печінки та зниження згортальної функції крові", - вказано у висновку.

Також професор Притула додає, що з урахуванням умов перебування українця у СІЗО йому загрожує внутрішня кровотеча, виразка шлунку, що критично небезпечним для його здоров'я.

В українського політв'язня Гриба почала прогресувати хвороба

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Росію надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба. Раніше Україна подавала клопотання за правилом 39 Конвенції про вжиття термінових заходів по забезпеченню необхідної медичної допомоги Павлу Грибу.

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