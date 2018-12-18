ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Украина подавала ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Евгении Закревской.

Она отметила, что ранее Украина подавала ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу.

"Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами во время содержания под стражей”, - сообщила она.

Напомним, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации по делу украинского политзаключенного Павла Гриба перенесли на 21 декабря.

Отметим, Интерпол объявил в международный розыск по запросу России гражданина Украины Стефана Капиноса. Следствие считает его пособником украинца Павла Гриба, которого РФ обвиняет в принуждении жительницы Сочи Татьяны Ершовой к теракту.

По версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.