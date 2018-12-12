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Суд по делу политзаключенного Гриба перенесли

Новости » Политика    12.12.2018 - 15:59
Суд по делу политзаключенного Гриба перенесли
Фото: Павел Гриб (kavkaz-uzel.eu)

Украинцу стало плохо во время заседания

Заседание Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации по делу украинского политзаключенного Павла Гриба перенесли на 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отца политзаключенного Игоря Гриба.

Как отмечается, заседание 12 декабря не состоялось. До Гриба вызвали врачей, но ему так и не оказали помощи.

"12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. "Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла. Судебное заседание перенесли на 21 декабря", - написал отец политзаключенного.Суд по делу политзаключенного Гриба перенесли

Напомним, Интерпол объявил в международный розыск по запросу России гражданина Украины Стефана Капиноса. Следствие считает его пособником украинца Павла Гриба, которого РФ обвиняет в принуждении жительницы Сочи Татьяны Ершовой к теракту.

На заседании 2 декабря двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которого власти РФ обвиняют в принуждении к терроризму, не смогли объяснить расхождения в своих показаниях.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

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