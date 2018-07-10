Украинского политзаключенного Эмира-Усеина Куку вывозили из СИЗО на медобследование, - адвокат

Новости Происшествия 10.07.2018 - 19:15
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Сейчас политзаключенный Эмир-Усеин Куку находится в СИЗО

Украинского политзаключенного Эмира-Усеина Куку вывозили из СИЗО в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) на медобследование. Об этом заявил адвокат украинца Сергей Локтев, сообщает "Крым.Реалии".

"Сказали, что его возили на медобследование. В связи с чем, соответственно, не объяснили. Я так понимаю, что это связано с голодовкой. Сейчас он снова находится в СИЗО", - отметил адвокат.

По словам Локтева, ему до сих пор отказывают в визите к подзащитному не объясняя причины отказа.

"О состоянии его здоровья мне также ничего не известно", - добавил он, отметив, что подал жалобу в прокуратуру из-за действий сотрудников СИЗО.

Напомним, сегодня утром адвокат Александр Попков сообщал об исчезновении политзаключенного Эмира-Усеина Куку.

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Теги:  Российская Федерация,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС