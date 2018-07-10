В РФ пропал украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку, - адвокат

В СИЗО адвокату Эмира-Усеина Куку отказали в допуске к подзащитному и сообщили, что его увезли

В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) пропал украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку, который является фигурантом симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Попков.

"В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку", - написал он.

По словам Попкова, о пропаже стало известно после того, как в СИЗО, где удерживается заключенный, адвокату украинца Сергею Локтеву отказали в допуске к подзащитному. В СИЗО Локтеву сообщили, что украинца увезли, вместе с тем, не сообщили куда именно.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июня 2018 года Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.