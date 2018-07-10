Українського політв'язня Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО на медобстеження, - адвокат

Зараз політв'язень Емір-Усеїн Куку перебуває в СІЗО

Українського політв'язня Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) на медобстеження. Про це заявив адвокат українця Сергій Локтєв, повідомляє "Крим.Реалії".

"Сказали, що його возили на медобстеження. У зв'язку з чим, відповідно, не пояснили. Я так розумію, що це пов'язано з голодуванням. Зараз він знову перебуває в СІЗО", - зазначив адвокат.

За словами Локтєва, йому й досі відмовляють у візиті до підзахисного не пояснюючи причини відмови.

"Про стан його здоров'я мені також нічого не відомо", - додав він, зазначивши, що подав скаргу до прокуратури через дії співробітників СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні вранці адвокат Олександр Попков повідомляв про зникнення політв'язня Еміра-Усеїна Куку.