Еще трое граждан РФ просят Путина обменять их на украинских политзаключенных
Заявления отправят в МИД, чтобы их дипломатической почтой доставили в администрацию Путина
Еще трое граждан Российской Федерации (РФ), которые содержатся в украинских местах лишения свободы, просят президента России Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Денисова отметила, что указанные заявления отправят в Министерство иностранных дел Украины (МИД), чтобы их дипломатической почтой доставили в администрацию Путина.
"И далее поступают заявления от граждан России, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных", - написала она.
По данным Денисовой, соответствующие заявил написали Руслан Гаджиев, Игорь Кимаковский из Бахмутского учреждения исполнения наказаний №6 и Евгений Мефедов из Николаевского следственного изолятора.
Кроме того, Денисова добавила, что ранее такие же заявления написали:
- Вячеслав Высоцкий,Черкасская исправительная колония № 62,
- Валерий Иванов, Дрогобычская исправительная колония №40,
- Александр Валехидис, Дрогобычская исправительная колония №40,
- Владислав Гречин, Одесское учреждение исполнения наказаний №21,
- Виктор Агеев, Роменская исправительная колония №56,
- Алексей Седиков, Бучанская колония,
- Александр Саттаров, Лукьяновское СИЗО,
- Фарух Камалов, Лукьяновское СИЗО.
Напомним, ранее первый вице спикер украинского парламента, представитель контактной группы ТКГ Ирина Геращенко заявляла, що украинская сторона направит представителям России в трехсторонней контактной группе информацию о заявлениях граждан РФ, заключенных в Украине, которые выразили желание вернуться в Россию для дальнейшего отбывания наказания.