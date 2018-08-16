Еще трое граждан РФ просят Путина обменять их на украинских политзаключенных

Заявления отправят в МИД, чтобы их дипломатической почтой доставили в администрацию Путина

Еще трое граждан Российской Федерации (РФ), которые содержатся в украинских местах лишения свободы, просят президента России Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что указанные заявления отправят в Министерство иностранных дел Украины (МИД), чтобы их дипломатической почтой доставили в администрацию Путина.

"И далее поступают заявления от граждан России, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных", - написала она.

По данным Денисовой, соответствующие заявил написали Руслан Гаджиев, Игорь Кимаковский из Бахмутского учреждения исполнения наказаний №6 и Евгений Мефедов из Николаевского следственного изолятора.

Кроме того, Денисова добавила, что ранее такие же заявления написали:

Вячеслав Высоцкий,Черкасская исправительная колония № 62,

Валерий Иванов, Дрогобычская исправительная колония №40,

Александр Валехидис, Дрогобычская исправительная колония №40,

Владислав Гречин, Одесское учреждение исполнения наказаний №21,

Виктор Агеев, Роменская исправительная колония №56,

Алексей Седиков, Бучанская колония,

Александр Саттаров, Лукьяновское СИЗО,

Фарух Камалов, Лукьяновское СИЗО.

Напомним, ранее первый вице спикер украинского парламента, представитель контактной группы ТКГ Ирина Геращенко заявляла, що украинская сторона направит представителям России в трехсторонней контактной группе информацию о заявлениях граждан РФ, заключенных в Украине, которые выразили желание вернуться в Россию для дальнейшего отбывания наказания.