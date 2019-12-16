Українського капітана повторно заарештували через аварії на Дунаї

Фото: зруйнований лайнер (USA Today)

Капітана лайнера затримали через погрози втечі

Українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія До., якого звинувачують в аварії, жертвою якої стали 28 осіб, повторно заарештували в Будапешті. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що відповідне рішення про арешт в понеділок, 16 грудня, ухвалив Центральний районний суд Пешта. Дане рішення може бути оскаржено. Арешт був проведений з-за побоювань, що українець може спробувати втекти від слідства.

Капітан був недавно звільнений з-під варти, але був зобов'язаний носити електронний пристрій стеження.

В кінці листопада прокуратура Будапешта висунула звинувачення українському капітана лайнера. Його звинуватили в порушенні правил, що призвело до загибелі 27 осіб. У прокуратурі заявили, що капітан не зміг утримувати безпечне відстань між судами. Для нього наполягають на 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, круїзне судно 29 травня 2019 на Дунаї зіткнулася з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). В результаті аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Всього на борту перебувало 35 осіб.