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Украинское предприятие сделало бесплатным паром в Румынию

Автор: Антон Федорцив

Оператор паромной линии "Орловка – Исакча" ввел бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ООО "Паромный комплекс Орловка".

В связи с военной агрессией РФ руководство паромного комплекса решило сделать бесплатным проезд пешеходов и пассажиров транспортных средств. Плата будет взыматься только за само транспортное средство (легковик, автобус, микроавтобус или грузовой транспорт).

Кроме того, не будут платить за проезд грузовые автомобили, передающие в Украину гуманитарную помощь. Паромная линия совершает переход из Одесской области в румынскую Исакчу и обратно.

Напомним, что украинские мобильные операторы запустили национальный роуминг в зоне боевых действий.

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