Украинское предприятие сделало бесплатным паром в Румынию

Оператор паромной линии "Орловка – Исакча" ввел бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ООО "Паромный комплекс Орловка".
В связи с военной агрессией РФ руководство паромного комплекса решило сделать бесплатным проезд пешеходов и пассажиров транспортных средств. Плата будет взыматься только за само транспортное средство (легковик, автобус, микроавтобус или грузовой транспорт).
Кроме того, не будут платить за проезд грузовые автомобили, передающие в Украину гуманитарную помощь. Паромная линия совершает переход из Одесской области в румынскую Исакчу и обратно.
Напомним, что украинские мобильные операторы запустили национальный роуминг в зоне боевых действий.
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