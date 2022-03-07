ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мобильные операторы и Минцифра запустили тестирование национального роуминга

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 14:33
Мобильные операторы и Минцифра запустили тестирование национального роуминга Фото: Тройка украинских мобильных операторов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell в сотрудничестве с государством решили предоставлять услугу национального роуминга своим абонентам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на совместное заявление мобильных операторов в Facebook.

"Операторы Vodafone, Киевстар, lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи запускают тестирование национального роуминга в Украине. Теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов", – говорится в заявлении.

Как подключиться к сети другого оператора. Все пункты обязательны:

  1. Отключить автовыбор сети
  • на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
  • на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS

Прежде всего, нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. Вскоре услуга заработает по всей территории Украины.

При использовании национального роуминга сохраняется тарификация, предусмотренная условиями "домашнего" тарифного плана. Кроме того, раз в день советуют пытаться вернуться в сеть своего оператора.

К слову, тройка консалтинговых гигантов разорвала сотрудничество с Россией после агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар life:) Vodafone Украина Министерство цифровой трансформации Вторжение России в Украину
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать