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Українське підприємство зробило безкоштовним пором до Румунії

Автор: Антон Федорців

Оператор поромної лінії "Орлівка – Ісакча" запровадив безоплатний проїзд для всіх пішоходів та пасажирів транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ТОВ "Поромний комплекс Орлівка".

У зв'язку з військовою агресією РФ керівництво поромного комплексту вирішило зробити безкоштовним проїзд пішоходів і пасажирів транспортних засобів. Плата зніматиметься лише за сам транспортний засіб (легковик, автобус, мікроавтобус або вантажний транспорт).

Окрім того, не платитимуть за проїзд вантажні автомобілі, що передають до України гуманітарну допомогу. Поромна лінія здійснює перехід з Одещини до румунської Ісакчі та назад.

Нагадаємо, що українські мобільні оператори запустили національний роумінг у зоні бойових дій.

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