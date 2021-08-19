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Украинское правительство проваливает курс на "зеленую" энергетику, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Правительство Украины провалило курс на развитие возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

"Инвесторы зеленой энергетики отсюда бегут с Украины. И латвийские подали в суд. И, значит, скандинавский фонд официально заявил, что он уходит с рынка Украины. Какой курс? О чем вы?" - заявил он.

Он сообщил, что долг украинского правительства перед производителями электроэнергию из возобновляемых источников энергии достигает почти 20 млрд грн.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

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