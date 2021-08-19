Український уряд провалює курс на "зелену" енергетику, - експерт

Уряд України провалив курс на розвиток поновлюваних джерел енергії.
Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак.
"Інвестори зеленої енергетики звідси біжать з України. І латвійські подали в суд. І, значить, скандинавський фонд офіційно заявив, що він йде з ринку України. Який курс? Про що ви?" - заявив він.
Він повідомив, що борг українського уряду перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії досягає майже 20 млрд грн.
Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргової кризи.
Уряд порушив зобов'язання по оплаті "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.
Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.
Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.