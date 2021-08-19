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Український уряд провалює курс на "зелену" енергетику, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Уряд України провалив курс на розвиток поновлюваних джерел енергії.

Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак.

"Інвестори зеленої енергетики звідси біжать з України. І латвійські подали в суд. І, значить, скандинавський фонд офіційно заявив, що він йде з ринку України. Який курс? Про що ви?" - заявив він.

Він повідомив, що борг українського уряду перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії досягає майже 20 млрд грн.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргової кризи.

Уряд порушив зобов'язання по оплаті "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

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