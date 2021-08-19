Украинское правительство проваливает курс на "зеленую" энергетику, - эксперт

"Инвесторы зеленой энергетики отсюда бегут с Украины. И латвийские подали в суд. И, значит, скандинавский фонд официально заявил, что он уходит с рынка Украины. Какой курс? О чем вы?" - заявил он.

Он сообщил, что долг украинского правительства перед производителями электроэнергию из возобновляемых источников энергии достигает почти 20 млрд грн.