Український уряд провалює курс на "зелену" енергетику, - експерт

"Інвестори зеленої енергетики звідси біжать з України. І латвійські подали в суд. І, значить, скандинавський фонд офіційно заявив, що він йде з ринку України. Який курс? Про що ви?" - заявив він.

Він повідомив, що борг українського уряду перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії досягає майже 20 млрд грн.