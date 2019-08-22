Украинское посольство в США просит не возвращать Россию в G8

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки отреагировало на недавние предложения лидеров стран-членов "Большой семерки" о возвращении Российской Федерации в G8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

Так, в украинском посольстве выразили обеспокоенность из-за недавних заявлений о возможном возвращении России в G8. В дипломатическом ведомстве призвали лидеров стран G7 не отступать от своей прежней позиции относительно исключения России из организации.

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступаться от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - заявили в посольстве.

Кроме того, в посольстве напомнили, что Россия была исключена из организации за незаконную аннексию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе и подчеркнули, что Москва продолжает отдаляться от принципов и стандартов организации.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Позже Трамп повторно заявил, что поддерживает идею французского президента Эммануэля Макрона и добавил, что Вашингтон поддерживал исключение России из G8 из-за того, что Кремль "переиграл" предыдущего президента США Барака Обаму.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в среду, 21 августа, не поддержали такую инициативу.