Трамп повторно заявил о поддержке возвращения России в G8

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его мнению, Россия должна совместно со странами G7 добиваться мира во всем мире

Президент США Дональд Трамп повторно заявил, что поддерживает возвращение России в состав G8 ("Большой восьмерки"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин перехитрил президента США Барака Обаму, в частности, во время аннексии Крыма.

"Честно говоря, за это Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было Большой восьмеркой, а теперь - Большая семерка", - заявил Трамп.

По его мнению, Россию нужно вернуть в состав G8, чтобы не тратить много времени, "говоря о России во время этих встреч".

"Я думаю, было бы хорошо, если бы Россия присутствовала, чтобы мы могли напрямую с ними говорить, а не так как сейчас - по телефону и другим путем. Это голосование того, что сейчас есть Большой семеркой. Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы добиваемся мира в мире, торговле и других вещах. Было бы намного легче, если бы Россия была в составе, как это всегда было", - сказал президент США.

Напомним, Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большую восьмерку") во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне во вторник 20 августа.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 августа не поддержали такую инициативу.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 ("Большой восьмерки") после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.