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ЗСУ завдали сьогодні по лівому берегу Херсонської області щонайменше 5-6 ударів, - Арестович

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Субота 13 серпня 2022 22:27
ЗСУ завдали сьогодні по лівому берегу Херсонської області щонайменше 5-6 ударів, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війська нанесли мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області сьогодні, 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"За найскромнішими оцінками, щонайменше 5-6 ударів по лівому березі (Херсонській області - ред.)", - сказав він.

Також радник голови ОП згадав про вибухи в Мелітополі.

Арестович вважає, що атаки продовжуватимуться.

"Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання не тільки ослаблення угруповання на правому березі, але і на лівому березі", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні прогриміли вибухи.

Крім того, в Новій Каховці були зафіксували прильоти по позиціях російських військ.

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Херсон Олексій Арестович
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