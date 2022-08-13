ЗСУ завдали сьогодні по лівому берегу Херсонської області щонайменше 5-6 ударів, - Арестович
Українські війська нанесли мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області сьогодні, 13 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"За найскромнішими оцінками, щонайменше 5-6 ударів по лівому березі (Херсонській області - ред.)", - сказав він.
Також радник голови ОП згадав про вибухи в Мелітополі.
Арестович вважає, що атаки продовжуватимуться.
"Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання не тільки ослаблення угруповання на правому березі, але і на лівому березі", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні прогриміли вибухи.
Крім того, в Новій Каховці були зафіксували прильоти по позиціях російських військ.
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