Украинско-польские участки границы сегодня пересекли более 12 тыс. человек

Фото: польско-украинскую границу (dailylviv.com)

В связи с ростом количества лиц на украинско-польской границе наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран

На границе с Польшей пропустили уже более 12 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что в пунктах пропуска значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта.

Сообщается, что через украинско-польские границы участка по состоянию на 18:00:

В пункте пропуска "Ягодин":

привлечено 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ровенской областей;

пропущено 5600 человек;

В пункте пропуска "Рава-Русская":

привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области;

пропущено 3729 лиц;

очередь - 50 человек;

В пункте пропуска "Краковец": в 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за 1 час пропустили 160 человек

По cостоянию на 18:00 привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, 2 автобуса ГСЧС, 4 микроавтобусы волонтеров.

В движении к пункту пропуска: 7 автобусов от Львовской облгосадминистрации и 2 автобуса ГСЧС;

пропущено - 3178 человек;

очередь - 1800 человек.

Напомним, перед закрытием границ Украины на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. В частности, по состоянию на полдень 27 марта в пунктах пропуска на польской стороне находились почти 4 тысячи украинцев, которые пытаются пересечь границу в пешем порядке.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе и для украинских граждан.