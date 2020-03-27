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На въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:27
На въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди
Фото: граница Украины с Польшей (dpsu.gov.ua)

Тысячи украинцев пытаются попасть в страну перед закрытием границ

Перед закрытием границ Украины на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что сегодня до 12:00 на границе с Польшей уже оформили пропуск почти 7,4 тысячи украинцев, которые пересекают пункты пропуска пешком. Это больше чем за вчерашние сутки - 5,4 тысячи человек.

Кроме того, на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Польши на польской стороне собрались:

  • напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2 тысяч человек
  • напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек
  • напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек

Пограничники подчеркивают, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом актуальных угроз. При этом они не могут ускорить пропуск в ущерб контрольно-профилактическим мерам.

Напомним, ранее сообщалось, что после объявления о закрытии границ украинцы массово начали возвращаться в страну. В частности, за минувшие сутки в страну вернулись более 18 тысяч человек.

Отметим, согласно решению правительства, государственная граница Украины с 00:00 28 марта будет закрыта для пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса.

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