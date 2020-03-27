На въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди

Тысячи украинцев пытаются попасть в страну перед закрытием границ
Перед закрытием границ Украины на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
Сообщается, что сегодня до 12:00 на границе с Польшей уже оформили пропуск почти 7,4 тысячи украинцев, которые пересекают пункты пропуска пешком. Это больше чем за вчерашние сутки - 5,4 тысячи человек.
Кроме того, на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Польши на польской стороне собрались:
Пограничники подчеркивают, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом актуальных угроз. При этом они не могут ускорить пропуск в ущерб контрольно-профилактическим мерам.
Напомним, ранее сообщалось, что после объявления о закрытии границ украинцы массово начали возвращаться в страну. В частности, за минувшие сутки в страну вернулись более 18 тысяч человек.
Отметим, согласно решению правительства, государственная граница Украины с 00:00 28 марта будет закрыта для пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса.