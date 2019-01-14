Украинский защитник провел дебютную тренировку в "Леганесе"

С адаптацией в команде защитнику поможет Андрей Лунин
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец провел первую тренировку в составе новой команды. Фрагмент видео был опубликован на официальной странице Twitter испанского клуба.
Украинец вместе с другими партнерами по команде выполнял беговые упражнения и работал с мячом.
Vasyl Kravets ya se entrena con sus nuevos compañeros en la Instalación Deportiva Butarque. #BienvenidoKravets #VamosLega pic.twitter.com/ReIKg4DCt7— C.D. Leganés (@CDLeganes) January 14, 2019
Накануне 21-летний украинец подписал с "Леганесом" контракт до 2023 года, с возможностью продления еще на год. Сумма сделки не называется, но ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за игрока от 1,5 до 2 млн евро.
FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora al lateral izquierdo ucraniano Vasyl Kravets hasta 2023 #BienvenidoKravets— C.D. Leganés (@CDLeganes) January 13, 2019
https://t.co/RdjlkGKCjd pic.twitter.com/aDoQTuC79C
Отметим, в составе "Леганеса" выступает еще один игрок сборной Украины Андрей Лунин.
В нынешнем сезоне Кравец провел 16 матчей в испанской сегунде в составе команды "Луго", в которых сделал две результативные передачи.
Напомним, киевское "Динамо" согласовало контракт с испанским форвардом Франом Соля.