Украинский защитник провел дебютную тренировку в "Леганесе"

Фото: Василий Кравец (cdleganes.com)

С адаптацией в команде защитнику поможет Андрей Лунин

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец провел первую тренировку в составе новой команды. Фрагмент видео был опубликован на официальной странице Twitter испанского клуба.

Украинец вместе с другими партнерами по команде выполнял беговые упражнения и работал с мячом.

Vasyl Kravets ya se entrena con sus nuevos compañeros en la Instalación Deportiva Butarque. #BienvenidoKravets #VamosLega pic.twitter.com/ReIKg4DCt7 — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 14, 2019

Накануне 21-летний украинец подписал с "Леганесом" контракт до 2023 года, с возможностью продления еще на год. Сумма сделки не называется, но ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за игрока от 1,5 до 2 млн евро.

FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora al lateral izquierdo ucraniano Vasyl Kravets hasta 2023 #BienvenidoKravets



https://t.co/RdjlkGKCjd pic.twitter.com/aDoQTuC79C — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 13, 2019

Отметим, в составе "Леганеса" выступает еще один игрок сборной Украины Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Кравец провел 16 матчей в испанской сегунде в составе команды "Луго", в которых сделал две результативные передачи.

Напомним, киевское "Динамо" согласовало контракт с испанским форвардом Франом Соля.