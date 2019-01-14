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Украинский защитник провел дебютную тренировку в "Леганесе"

Новости » Спорт    14.01.2019 - 18:54
Украинский защитник провел дебютную тренировку в "Леганесе"
Фото: Василий Кравец (cdleganes.com)

С адаптацией в команде защитнику поможет Андрей Лунин

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец провел первую тренировку в составе новой команды. Фрагмент видео был опубликован на официальной странице Twitter испанского клуба.

Украинец вместе с другими партнерами по команде выполнял беговые упражнения и работал с мячом.

Накануне 21-летний украинец подписал с "Леганесом" контракт до 2023 года, с возможностью продления еще на год. Сумма сделки не называется, но ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за игрока от 1,5 до 2 млн евро.

Отметим, в составе "Леганеса" выступает еще один игрок сборной Украины Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Кравец провел 16 матчей в испанской сегунде в составе команды "Луго", в которых сделал две результативные передачи.

Напомним, киевское "Динамо" согласовало контракт с испанским форвардом Франом Соля.

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