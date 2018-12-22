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Лунин входит в топ-20 самых дорогих вратарей чемпионата Испании

Новости » Спорт    22.12.2018 - 12:34
Лунин входит в топ-20 самых дорогих вратарей чемпионата Испании
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/CDLeganes)

Трансферная стоимость 19-летнего украинского голкипера составляет 5 млн евро

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин входит в двадцатку самых дорогих вратарей испанской Ла Лиги. Об этом сообщает zbirna.com.

По обновленным данным немецкого портала transfermarkt.de, трансферная стоимость 19-летнего украинского вратаря составляет 5 млн евро. В "Леганесе" Лунин занимает по этому показателю шестое место. А среди всех вратарей испанского элитного дивизиона - 16.

"Леганес" арендовал Андрея Лунина у мадридского "Реала" до конца сезона. В текущем сезоне игрок провел четыре матча за "Леганес" (три из них в стартовом составе) во всех турнирах и пропустил два мяча, отразив восемь из десяти ударов.

Напомним, "королевский клуб" рассчитывает на украинского вратаря в следующем сезоне.

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