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Український захисник провів дебютне тренування в "Леганесі"

Новини » Спорт    14.01.2019 - 18:54
Український захисник провів дебютне тренування в "Леганесі"
Фото: Василь Кравець (cdleganes.com)

З адаптацією в команді захиснику допоможе Андрій Лунін

Український захисник "Леганеса" Василь Кравець провів перше тренування у складі нової команди. Фрагмент відео був опублікований на офіційній сторінці Twitter іспанського клубу.

Українець разом з іншими партнерами по команді виконував бігові вправи та працював з м’ячем.

Напередодні 21-річний українець підписав з "Леганесом" контракт до 2023 року, з можливістю продовження ще на рік. Сума угоди не називається, але раніше повідомлялося, що іспанський клуб готовий заплатити за гравця від 1,5 до 2 млн євро.

Зазначимо, в складі "Леганеса" виступає ще один гравець збірної України Андрій Лунін.

У нинішньому сезоні Кравець провів 16 матчів в іспанській Сегунді у складі команди "Луго", в яких зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, київське "Динамо" погодило контракт з іспанським форвардом Франом Соля.

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