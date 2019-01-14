Український захисник провів дебютне тренування в "Леганесі"

Фото: Василь Кравець (cdleganes.com)

З адаптацією в команді захиснику допоможе Андрій Лунін

Український захисник "Леганеса" Василь Кравець провів перше тренування у складі нової команди. Фрагмент відео був опублікований на офіційній сторінці Twitter іспанського клубу.

Українець разом з іншими партнерами по команді виконував бігові вправи та працював з м’ячем.

Vasyl Kravets ya se entrena con sus nuevos compañeros en la Instalación Deportiva Butarque. #BienvenidoKravets #VamosLega pic.twitter.com/ReIKg4DCt7 — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 14, 2019

Напередодні 21-річний українець підписав з "Леганесом" контракт до 2023 року, з можливістю продовження ще на рік. Сума угоди не називається, але раніше повідомлялося, що іспанський клуб готовий заплатити за гравця від 1,5 до 2 млн євро.

FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora al lateral izquierdo ucraniano Vasyl Kravets hasta 2023 #BienvenidoKravets



https://t.co/RdjlkGKCjd pic.twitter.com/aDoQTuC79C — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 13, 2019

Зазначимо, в складі "Леганеса" виступає ще один гравець збірної України Андрій Лунін.

У нинішньому сезоні Кравець провів 16 матчів в іспанській Сегунді у складі команди "Луго", в яких зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, київське "Динамо" погодило контракт з іспанським форвардом Франом Соля.