Украинский защитник перешел из "Черноморца" в российский клуб

Защитник Андрей Мищенко покинул одесский "Черноморец" и перешел в "СКА-Хабаровск". Об этом сообщает официальный сайт российской команды.

Соглашение с 28-летним украинским футболистом рассчитано на один год. Мищенко будет играть под 22 номером.

Практически всю профессиональную карьеру провел в клубах Украины - "Горняк-Спорт" (Полтавская область), "Сталь" (Алчевск), "Севастополь", "Олимпик" (Донецк) и "Черноморец" (Одесса).

Провел два года в чемпионате Израиля, где выступал за нетанийский "Маккаби" и ашкелонский "Хапоэль".

Напомним, защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец покинул команду на правах свободного агента и перешел в московское "Динамо".