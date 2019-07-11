Український захисник перейшов з "Чорноморця" в російський клуб

Захисник Андрій Міщенко покинув одеський "Чорноморець" і перейшов в "СКА-Хабаровськ". Про це повідомляє офіційний сайт російської команди.

Угода з 28-річним українським футболістом розрахована на один рік. Міщенко буде грати під 22-м номером.

Практично всю професійну кар'єру провів в клубах України - "Гірник-Спорт" (Полтавська область), "Сталь" (Алчевськ), "Севастополь", "Олімпік" (Донецьк) і "Чорноморець" (Одеса).

Провів два роки в чемпіонаті Ізраїлю, де виступав за нетанійський "Маккабі" і ашкелонський "Хапоель".

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець покинув команду на правах вільного агента і перейшов в московське "Динамо".