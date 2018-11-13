ФФУ наказала "Черноморец" из-за беспорядков на трибунах

Фото: стадион "Черноморец" (facebook.com/fc.chernomorets)

Клуб обязали частично закрыть трибуны на следующий домашний матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) наказал "Черноморец" за поведение болельщиков во время домашнего матча с "Карпатами" (0:5) в 13 туре УПЛ, а также во время встречи с "Ворсклой" (1:2) в Кубке Украины. Об этом сообщается на сайте одесского клубаю

За использование и метание в игровую зону пиротехнических средств, за действия болельщиков, которые привели к приостановке матчей «Черноморец» оштрафован на 50 тысяч гривен. Также клуб обязан провести следующий домашний матч чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами №6 и №20 стадиона.

Следующую игру дома "Черноморец" проведет с "Арсеналом-Киевом" 25 ноября.