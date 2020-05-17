На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинские подразделения дали решительный ответ пророссийским боевикам

Пророссийские боевики с начала 17 мая четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате одного из обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным командования, с начала текущих суток российско-оккупационные силы 4 раза проявляли огневую активность. Во время обстрелов российские наемники применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что минометные обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, а беспилотник для сброса гранаты оккупанты применили в районе Водяного. Подразделения Объединенных сил вблизи Славного были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Украинские подразделения ответили прицельным огнем из имеющихся огневых средств, чем заставили оккупационные силы прекратить враждебную активность. Потери боевиков уточняются.

На участках разведение сил в районе населенных пунктов Золотое, Станица Луганская, Богдановка и Петровское режим прекращения огня сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Луганской области. Инцидент произошел во время выполнения объявленного полета беспилотника малого радиуса действия. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали.

Автор: Дмитрий Левицкий