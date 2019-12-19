Украинский удар: как объявили импичмент Дональду Трампу и что после этого будет

После встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в конце сентября интерес украинцев к импичменту американского президента совершенно угас. К тому же Офис президента старался максимально отстраниться от этой истории публично.

Тем временем "Украиногейт" (название по аналогии с Уотергейтским скандалом в США в начале 70-х годов, – ред.) стремительно движется к развязке. За несколько недель демократы смогли оперативно провести все необходимые процедуры. В частности, опросили многочисленных свидетелей, показания которых пролили свет на то, какими методами Белый дом оперировал в Украине. Администрация Трампа вместе с республиканцами пыталась время от времени ставить демократам палки в колеса, но без особого энтузиазма.

Трампу были выдвинуты два обвинения. Первое – о злоупотреблении властью и давлении на президента Украины, чтобы склонить его к вмешательству в следующие американские выборы (иными словами, объявить о расследовании против семьи Байденов). Второе – препятствование работе Конгресса, то есть запрет своим подчиненным приходить на слушания по делу об импичменте.

Финальное обсуждение перед голосованием за импичмент в Палате представителей было назначено на 18 декабря и длилось несколько часов. Но никаких новых тезисов ни от противников, ни от защитников Трампа не прозвучало.

Демократы настаивали на том, что факт давления на украинскую власть был безусловно доказан в ходе рассмотрения дела в Конгрессе. И не только на основе стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, но и многих свидетельских показаний.

Сторонники импичмента упоминали и то, что Трамп с его союзниками не прекратили давление на Украину даже после начала истории с импичментом, вспомнив о его главном доверенном лице Руди Джулиани. Тот недавно съездил в Украину и снял фильм в защиту американского президента с обвинениями в адрес демократов. В главных ролях – экс-генпрокурор Юрий Луценко, его предшественник Виктор Шокин и другие украинские политики.

Но в целом демократы старались подчеркнуть мрачную торжественность момента. Многие из них начинали свои выступления с фразы "Я пришел работать в Конгресс не для того, чтобы продвигать импичмент президента, но…".

Далее – шли объяснения о том, что действия Трампа в отношении Украины – чистой воды злоупотребление властью, и у порядочных конгрессменов просто не остается другого выхода, кроме как объявлять импичмент. А политическая борьба накануне следующих президентских выборов здесь совершенно ни при чем.

Республиканцы, в свою очередь, напирали на то, что никаких доказательств quid pro quo – "услуга за услугу" – так и не было предоставлено, а Украина получила всю полагающуюся военную помощь.

Кроме того, в адрес демократов постоянно звучали обвинения в том, что вся история с импичментом носит исключительно предвыборный характер, дескать, демократы понимают, что в честной борьбе проигрывают следующие выборы. И потому, настаивали республиканцы, объективность рассмотрения дела демократов не интересует, и что все это чисто партийная затея, а результат давно известен наперед.

С результатом интриги действительно не вышло. Оба пункта обвинений были поддержаны Палатой представителей 230 и 229 голосами. При этом ни одного конгрессмена-республиканца оппоненты Трампа не смогли перетащить на свою сторону. Напротив – двое демократов проголосовали против первого пункта обвинений, трое – против второго, еще одна конгрессвумен-демократ воздержалась в обоих случаях.

Таким образом, Трамп стал третьим в истории американским президентом, которому объявили импичмент. Но в отличие от украинского понимания этого термина, в США импичмент не означает отставки главы государства. Теперь, согласно конституционной процедуре, рассмотрение дела переходит в Сенат, где будет напоминать судебный процесс с сенаторами в роли судей. Уйти с поста Трампу придется, только если обвинения против него поддержат две третьих сенаторов.

Это возможно лишь теоретически, поскольку сейчас республиканцы имеют в Сенате большинство голосов, и никаких признаков раскола по вопросу импичмента среди них не наблюдается. Видные сенаторы-республиканцы заявляли, что собираются провести процесс максимально быстро, даже без вызова свидетелей.

Это укладывается в их общую линию трактовки импичмента как выдуманной демократами на ровном месте истории, с которой надо поскорее закончить, чтобы перейти к более важным государственным делам.

Сам Трамп также любит зарисоваться перед журналистами в роли занятого решением "серьезных проблем", вроде торговой сделки с Китаем. А импичмент при этом его якобы не волнует, и вообще у президента нет времени, чтобы смотреть слушания в Конгрессе. Но одновременно он же постоянно показывает, как сильно печет ему тема с импичментом.

Накануне голосования он отправил спикеру Палаты представителей, демократке Нэнси Пелоси письмо, в котором опять обвинил оппонентов в грубом нарушении Конституции и сравнил происходящее с судом над салемскими ведьмами в 17 веке.

Буквально через десять минут после того, как в пресс-службе Белого дома заявили, что президент будет занят целый день, и ему не до слушаний, сам Трамп в Твиттере сравнил импичмент с "нападением на Америку". Во время голосования он улетел в Мичиган на предвыборный митинг, где в привычном стиле обзывал демократов негодяями и рассказывал, что у него все хорошо.

Вся медиа-борьба демократов и республиканцев в последние месяцы не принесла никакого электорального эффекта. Что в октябре, что сейчас, по всем опросам американский народ разделен примерно пополам по вопросу импичмента. Сторонников немного больше, но разница – в пределах статистической погрешности. При этом симпатии американцев, не аффилированных ни с одной партией, а именно за них идет главная борьба, тоже распределились пополам.

The Washington Post отмечает, что отсутствие интриги и четко выраженный партийный подход во время слушаний привели к тому, что импичмент Трампа вызывает у американцев меньше интереса, чем импичмент Билла Клинтона в 1998 году. Тогда за событиями внимательно следили 82% жителей США, сейчас – 62%. А каждый пятый американец вообще не следит за нынешней историей с импичментом.

Санкции и дипломатия

Украина во время слушаний, конечно, упоминалась тысячи раз, но, как правило, в качестве фона для всех событий. Тем не менее многие выступающие и свидетели по делу, и сами конгрессмены часто обращали внимание на причину, по которой Украине вообще потребовалась американская военная помощь – агрессия со стороны России. Отмечались и нынешние успехи Украины в постройке демократии, роль и важность страны в сдерживании российского наступления на западный мир.

"Их (украинская) война – это наша война, их оборона – это наша оборона", – сказал в заключительном слове перед голосованием глава разведывательного комитета демократ Адам Шифф.

Но об Украине часто звучали и весьма неприятные вещи, в основном от республиканцев. Слово "коррупция" звучало рядом со словом "Украина" чаще, чем словосочетание "российская агрессия". Во время финальных дебатов ряд республиканцев утверждали без ссылки на источник, что Украина является третьей по коррумпированности страной в целом мире. Различным конспирологическим теориям об украинском вмешательстве в американские выборы тоже находилось место.

Из-за импичмента Украина для США во многом стала "токсичной" страной. Но рано или поздно надо было начать выводить американо-украинские отношения из тупика. В первую очередь, это касается формальных дипломатических отношений. Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый был уволен еще в июле, с тех пор ему никак не могли найти замену. Только 18 декабря, после того как США дали согласие, президент Владимир Зеленский назначил послом в Штаты Владимира Ельченко, уже экс-посла Украины в ООН.

Вскоре может закрыться и обратная вакансия. Как сообщает The Washington Post, в начале следующего года Киев покинет временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор. Он стал одним из главных свидетелей во всей истории с импичментом, подробно рассказал о том, как действовала "теневая дипломатия" Трампа в Украине, за что заслужил порцию оскорблений от американского президента.

Как сообщает американское издание, на смену Тейлору уже в качестве полноправного посла может быть назначен генерал в отставке Кит Дейтон. В прошлом он был военным атташе в американском посольстве в Москве, сейчас руководит Европейским центром изучения вопросов безопасности им. Маршалла. Со стороны Дейтон выглядит вполне приемлемым вариантом, поскольку Трамп, действуя в своем привычном стиле, мог бы попытаться назначить в Украину послом кого-то из своих друзей, хотя бы того же Джулиани.

Отдельная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме пока так и не состоялась, и ее перспективы непонятны. Но в следующем месяце Украину, возможно, посетит госсекретарь Майк Помпео. Ему будет что предъявить Украине в качестве доказательств американской лояльности. Сенат США подавляющим числом голосов принял оборонный бюджет, в котором предусмотрено выделение Украине военной помощи на 300 млн долларов, из них треть – на летальные виды оружия.

Кроме того, в том же военном бюджете предусмотрены и серьезные санкции с запретом на въезд в США и заморозкой активов против компаний, участвующих в постройке "Северного потока – 2".

В украинской власти рассчитывают, что санкции помогут значительно затянуть введение "СП-2" в эксплуатацию, что дает Украины козыри на текущих газовых переговорах с РФ. Двое сенаторов-республиканцев уже пригрозили компании Allseas Group S.A. , прокладывающей трубу, конкретными санкциями и призвали ее немедленно прекратить участие в проекте. Но для начала оборонный бюджет еще должен будет подписать президент Трамп.

Пока Палата представителей занималась импичментом Трампа, сенатский комитет по иностранным делам одобрил очередной пакет антироссийских санкций, который его авторы называют "адским". Он включает в себя меры, направленные против российских банков, операций с российским госдолгом, ограничения инвестиций в энергетические проекты и т.д. Отдельно предлагаются санкции против судоходных компаний, в связи с агрессией РФ в Керченском проливе и Азовском море.