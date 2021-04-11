Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы в Москве

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Он победил в весовой категории до 109 кг.

Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг). В рывке украинец показал четвертый результат - 181 кг.

Вес до 109 кг - олимпийский, поэтому этот результат будет учтен в олимпийской квалификации. Это золото стало третьим для Чумака. Все три победы он одержал в трех различных весах - 2017 (до 94 кг), 2019 (до 102 кг), 2021 (до 109 кг).

В медальном зачете ЧЕ украинская сборная лидирует. В официальный зачет идут только большие медали, которые учитывают общий результат, рывок и толчок. Таких наград Украина имеет 4 золотых и 1 бронзовую. Также у Украины 14 малых подиумов (10 золотых наград и 4 бронзовые).